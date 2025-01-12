Крещение в 2025 году: история праздника, обычаи и традиции, обряды и заговоры Татьяна ОрлонскаяСовсем скоро православные семьи соберутся для празднования Крещения Господня, которое ежегодно отмечается 19 января.
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