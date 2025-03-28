В челябинском поселке ввели режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме

В поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области введен локальный режим ЧС. Это было необходимо после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме, говорится в Telegram-канале районной администрации.
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