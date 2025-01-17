Анна Долгарева: Уважаемые Майоры подняли важный вопрос о выплатах военным, которые находятся в тылу

Уважаемые Майоры подняли важный вопрос о выплатах военным, которые находятся в тылу. Тех, кто воюет, это тоже касается, потому что солдат или офицер какое-то время даже во время СВО может находиться в тыловой части.
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