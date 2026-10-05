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Царьград

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Экс-мэр Сочи Копайгородский получил 15 лет строгого режима за взятки

Экс-мэр Сочи Копайгородский получил 15 лет строгого режима за взятки

Мещанский суд Москвы назначил бывшему главе Сочи Алексею Копайгородскому 15 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей по делу о получении взяток на 248 млн рублей.

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