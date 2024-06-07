Байден подписал новые указания по условиям применения США ядерного оружия

Президент США Джо Байден подписал новые указания по условиям применения страной ядерного оружия. Об этом сообщил старший директор по ядерным вопросам в Совете нацбезопасности Белого дома Пранай Вадди на заседании вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии