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Байден подписал новые указания по условиям применения США ядерного оружия

Байден подписал новые указания по условиям применения США ядерного оружия

Президент США Джо Байден подписал новые указания по условиям применения страной ядерного оружия. Об этом сообщил старший директор по ядерным вопросам в Совете нацбезопасности Белого дома Пранай Вадди на заседании вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями.

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