Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Командующий РВСН поздравил ракетчиков с профессиональным праздником

Командующий РВСН поздравил ракетчиков с профессиональным праздником

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев поздравил от своего имени и от имени Военного совета РВСН ветеранов, создателей и испытателей ракетных комплексов, представителей ОПК и членов семей с профессиональным праздником - Днем Ракетных войск стратегического назначения.

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