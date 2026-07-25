Гуманитарии и любовь: 14 мемов про брак без выгоды

Гуманитарный склад ума не располагает к брачным расчетам, поэтому жениться остается только по любви.Брак по расчету — это разумный шаг или циничное отношение к отношениям?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .