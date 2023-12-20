Киберспортивную команду Virtus.pro отстранили из-за российского происхождения

Российская команда Virtus.pro не смогла принять участие в турнире по шутеру Rainbow Six Siege. Как сообщается в Telegram-канале организации, команда была дисквалифицирована из-за национальной принадлежности игроков.
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