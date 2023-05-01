Зачем русскому человеку алтын?!

И в самом деле, зачем русскому человеку нужен алтын? Откуда он взялся в России, да так и остался в разговорном обозначении трех и пятнадцатикопеечных монет? Еще в начале XX века первые в народе звали алтынами, а вторые – пятиалтынными.
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