В Ивановской области на автодороге «Иваново-Родники» полицейские задержали двоих мужчин, перевозивших в автомобиле крупную партию наркотиков

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области во взаимодействии с главным Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России и сотрудниками Госавтоинспекции пресечена преступная деятельность транзитных курьеров - граждан республики Узбекистан, которые занимались перевозкой крупных партий наркотических средств.