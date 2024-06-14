В Ивановской области на автодороге «Иваново-Родники» полицейские задержали двоих мужчин, перевозивших в автомобиле крупную партию наркотиков

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области во взаимодействии с главным Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России и сотрудниками Госавтоинспекции пресечена преступная деятельность транзитных курьеров - граждан республики Узбекистан, которые занимались перевозкой крупных партий наркотических средств.
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