Похолодание накроет всю Центральную Россию — в каких регионах сугробы поднимутся до 20 см

С 4 апреля начинается похолодание в Москве и Санкт-Петербурге, которое потом пойдет вглубь России. Ожидается, что температура в некоторые дни упадет почти до нуля или даже ниже, а снежный покров составит 10 или 20 сантиметров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии