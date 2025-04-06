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Похолодание накроет всю Центральную Россию — в каких регионах сугробы поднимутся до 20 см

С 4 апреля начинается похолодание в Москве и Санкт-Петербурге, которое потом пойдет вглубь России. Ожидается, что температура в некоторые дни упадет почти до нуля или даже ниже, а снежный покров составит 10 или 20 сантиметров.

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