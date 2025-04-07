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Российский парламент вплотную займется «животрепещущей» темой - отечественным матом

Российский парламент вплотную займется «животрепещущей» темой - отечественным матом

В Госдуме рассматривают новую инициативу, которая увеличит доход в государственную казну и защитит русский язык.

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