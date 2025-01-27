В двух скверах Петрозаводска поставили указатели на карельском языке

В Петрозаводске обновили скверы Источник и Иссерсоновский, там в том числе поставили новые указатели с дублированием топонимов на карельском языке Скверы Источник и Иссерсоновский, обновленные в прошлом году в Петрозаводске, стали прекрасным местом для прогулок.