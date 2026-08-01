NYT: более 300 иорданских политиков и военных требуют вывода американских войск

Иордания под давлением: сотни политиков и военных требуют вывода американских войск! Более 300 видных иорданских политиков, юристов, академиков и племенных лидеров подписали открытое письмо с требованием пересмотреть оборонное соглашение с США и вывести американские войска с территории королевства.