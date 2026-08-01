Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 115 подписчиков

NYT: более 300 иорданских политиков и военных требуют вывода американских войск

NYT: более 300 иорданских политиков и военных требуют вывода американских войск

Иордания под давлением: сотни политиков и военных требуют вывода американских войск! Более 300 видных иорданских политиков, юристов, академиков и племенных лидеров подписали открытое письмо с требованием пересмотреть оборонное соглашение с США и вывести американские войска с территории королевства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии