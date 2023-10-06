Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за тайфуна

Мэр областного центра Сергей Надсадин объявил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Южно-Сахалинского городского округа из-за прохождения тайфуна и его последствий, как сообщил он в своем телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии