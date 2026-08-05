Банки за три месяца не дали мошенникам украсть у россиян 1,9 трлн рублей . 🔹Во втором квартале 2026 года (апрель-июнь) банки пресекли 17,5 млн попыток хищения средств.
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Банки за три месяца не дали мошенникам украсть у россиян 1,9 трлн рублей . 🔹Во втором квартале 2026 года (апрель-июнь) банки пресекли 17,5 млн попыток хищения средств.