Меньше 1,5 тысяч зараженных за сутки: статистика по коронавирусу в Приморье

По данным на 28 февраля, в Приморье за сутки зафиксировано 1482 случая заражения COVID-19. Второй день подряд число заболевших не превышает 1,5 тысяч человек (предыдущий показатель — 1499 случаев), сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на региональный оперативный штаб.