Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНП
    А она думала конфетами будут угощать?Составительница о...
  • АНП
    А что её в жопу целовать?,слабое здоровье к врачу иди а не шляйся по протестам против того в чём не разбираешься.Очевидец: петербу...
  • Владимир Петров
    Многоватo биомасс.Онлайн-петицию пр...

Меньше 1,5 тысяч зараженных за сутки: статистика по коронавирусу в Приморье

Меньше 1,5 тысяч зараженных за сутки: статистика по коронавирусу в Приморье

По данным на 28 февраля, в Приморье за сутки зафиксировано 1482 случая заражения COVID-19. Второй день подряд число заболевших не превышает 1,5 тысяч человек (предыдущий показатель — 1499 случаев), сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх