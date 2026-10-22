Украине нужно завершить переговоры о вступлении в Евросоюз до конца года, заявил вице-премьер республики по евроинтеграции Всеволод Ченцов.
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