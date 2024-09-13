Шнобелевскую премию вручили изобретателям голубиной ракеты и метода анального дыхания

Лауреаты Шнобелевской премии 2024 года как будто вдохновились в своих исследованиях русскими анекдотами: одни научили поросенка дышать анусом, другие подсунули людям жгучий перец вместо фентанила, третьи выяснили, что больше всего долгожителей там, где плохо ведут документацию.
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