Шнобелевскую премию вручили изобретателям голубиной ракеты и метода анального дыхания

Лауреаты Шнобелевской премии 2024 года как будто вдохновились в своих исследованиях русскими анекдотами: одни научили поросенка дышать анусом, другие подсунули людям жгучий перец вместо фентанила, третьи выяснили, что больше всего долгожителей там, где плохо ведут документацию.