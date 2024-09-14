Джонсон указал на преимущества Кузьмина в предстоящем бою с Севейджем

Сергей Кузьмин является очень сильным спортсменом. Такое мнение высказал 14 сентября боксер Кевин Джонсон, комментируя его предстоящий поединок с американцем Деандре Севейджем в рамках турнира по кулачным боям «Бойцовского клуба РЕН ТВ».