Пальба по живым мишеням: дети гастарбайтеров в действии

Avia.pro - СМИ "Ты кто такой в меня камера делай, сейчас сломай твой телефон": возмущается ценный специалист, обращаясь к жителю города Оренбург, город, где каждый день как фильм Тарантино: полон неожиданностей, драмы и ярких персонажей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии