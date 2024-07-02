Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Пальба по живым мишеням: дети гастарбайтеров в действии

Пальба по живым мишеням: дети гастарбайтеров в действии

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Комментарии
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Егор П
автор решил мигрантов выгораживать, что ли?
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5 час.
ВШ
Володя Шапошников
А ЧТО МЕНТОВ В ГОРОДЕ НЕТ... ???
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3 час.
ИИ
Иван Иванов
МЕНТОВ НЕТ!ОДНИ ПОНТЫ!!!!!!!!!!!
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35 мин.

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