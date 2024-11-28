Neuralink создаст роботизированную руку, которой можно управлять силой мысли

Имплантат Neuralink / © Neuralink В заявлении, опубликованном в социальной сети X, представители компании сообщили, что намерены создать экспериментальный роботизированный протез-манипулятор, которым можно было бы управлять силой мысли через имплантат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии