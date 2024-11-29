Отец Силуан: «Сейчас я стараюсь воплощать мечту»

Председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии, настоятель храмов Святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке и Святителя Луки Крымского в Озерках представил книгу «Вдыхая богослужение».
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