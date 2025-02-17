Пушилин назвал слова Каллас о не гибели россиян от ВСУ попыткой оправдать Киев

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал попыткой оправдать Киев слова главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас о якобы не гибели мирных россиян от атак Вооруженных сил Украины.
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