Поэтические деревья

Клён или дуб? Кто оригинальнее прозвучит в сердце, давая метафизический образ древа: таинственного, будто проросшего сквозь обыденность реальности, чтобы сделаться поэтическим перлом… Дуб, — ограниченный пределом сказки, безгранично шевелит мудрою.
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