В Минобороны подтвердили крушение военного самолета в Ставропольском крае

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность, отметили в ведомстве.<strong>В Ставропольском крае потерпел крушение Ту-22М3 ВКС России после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.
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