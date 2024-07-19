Как уберечься от ужасной жары? Жители одного городка нашли неординарный выход

В землянках температура поддерживается на уровне 23 градусов. В некоторых микрорайонах единственными признаками заселения являются торчащие из земли вентиляционные шахты и излишки грунта, высыпанного возле подъездов.
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