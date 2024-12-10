Любители подрифтить под окнами жилых домов и прочие одарённые, соболезнуем — ваше любимое развлечение хотят запретить.
Обдрифтались
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Любители подрифтить под окнами жилых домов и прочие одарённые, соболезнуем — ваше любимое развлечение хотят запретить.
Свежие комментарии