В минувшую субботу в Донецке произошёл бытовой случай, наделавший в Сети немало шума. Оно и понятно: с учётом особенностей социальной обстановки, связанной с проведением спецоперации, это дело в некотором смысле приобретает политический оборот, чреватый правовыми последствиями.
«Понаехали тут»: феномен госпожи Апухтиной на Донбассе уже оценили
Комментарии
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Тим Ски
😀 Ваше имя говорит, Вам, о надежде. Только я - сомневаюсь. Уж, простите, за "смайлик".
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5 час.
Надежда
А напрасно. Сегодня народное негодование приносит кое какие результаты. Хотя еще и не все, какие хотелось бы видеть, но все таки! Некоторым присваивают "почетное звание" иноагента, некоторым запрещают въезд в страну и аресовывают счета и недвижимость. Так что будем оптимистами и ждем строгого наказания этой латентной хохлодиверсантке!)
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4 час.
Андрей Тихонов
Только что из Крыма, такого жерьма там пруд пруди
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4 час.
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