«Понаехали тут»: феномен госпожи Апухтиной на Донбассе уже оценили

😀 Ваше имя говорит, Вам, о надежде. Только я - сомневаюсь. Уж, простите, за "смайлик".

Надежда

А напрасно. Сегодня народное негодование приносит кое какие результаты. Хотя еще и не все, какие хотелось бы видеть, но все таки! Некоторым присваивают "почетное звание" иноагента, некоторым запрещают въезд в страну и аресовывают счета и недвижимость. Так что будем оптимистами и ждем строгого наказания этой латентной хохлодиверсантке!)