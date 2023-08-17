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«Понаехали тут»: феномен госпожи Апухтиной на Донбассе уже оценили

«Понаехали тут»: феномен госпожи Апухтиной на Донбассе уже оценили

В минувшую субботу в Донецке произошёл бытовой случай, наделавший в Сети немало шума. Оно и понятно: с учётом особенностей социальной обстановки, связанной с проведением спецоперации, это дело в некотором смысле приобретает политический оборот, чреватый правовыми последствиями.

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Комментарии
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Тим Ски
😀 Ваше имя говорит, Вам, о надежде. Только я - сомневаюсь. Уж, простите, за &quot;смайлик&quot;.
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5 час.
Надежда
А напрасно. Сегодня народное негодование приносит кое какие результаты. Хотя еще и не все, какие хотелось бы видеть, но все таки! Некоторым присваивают &quot;почетное звание&quot; иноагента, некоторым запрещают въезд в страну и аресовывают счета и недвижимость. Так что будем оптимистами и ждем строгого наказания этой латентной хохлодиверсантке!)
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4 час.
Андрей Тихонов
Только что из Крыма, такого жерьма там пруд пруди
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4 час.

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