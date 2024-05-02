Десять лет назад, в связи с вооружённым государственным переворотом на территории нашего Отечества - Украине, произошло ужасное событие, вызванное вмешательством США в политическую жизнь граждан.
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Десять лет назад, в связи с вооружённым государственным переворотом на территории нашего Отечества - Украине, произошло ужасное событие, вызванное вмешательством США в политическую жизнь граждан.
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