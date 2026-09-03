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Царьград

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Ямпольская: Путин лично закрыл вопрос о выдавливании школьников из 10-х классов

Ямпольская: Путин лично закрыл вопрос о выдавливании школьников из 10-х классов

Советник президента Елена Ямпольская заявила, что споры вокруг перехода школьников в старшую школу исчерпаны после слов главы государства на ВЭФ.

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