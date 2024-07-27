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Запад испугался возмездия России

Запад испугался возмездия России

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ  Петр Акопов Нужно готовиться к войне через три года — потому что чем бы ни закончился конфликт на Украине, у Запада будут проблемы с Россией: русские захотят отомстить.

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Комментарии
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од
олег донсков
У ищенко, как кандового хохла любая или всякая (кажная) тема(вопрос, проблема) с плюсом и минусом. Чттать и понимать ищенко, что он говорит и написал, зависит от настроения читателя. Это искусство!?
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3 час.
Natalija Osminina
На мой взгляд Ищенко хорошо разбирается в менталитете украинцев. И ясно и четко излагает проблему. Только выхода из нее не видит. Или видит то, чего не будет.
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3 час.
Natalija Osminina
Запад - Западу рознь. Там масса кланов и у всех свои интересы. НАТО - это отдельная структура. Это даже не Пентагон. у которого свои интересы. НАТО -это европейские войска, поскольку еще полтора года назад ЕС и НАТО стали общей единой структурой. При этом у Трампа свои взгяды на Россию, Украину и Европу. У клана Байдена- свои.
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3 час.

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