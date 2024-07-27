Запад испугался возмездия России

од олег донсков У ищенко, как кандового хохла любая или всякая (кажная) тема(вопрос, проблема) с плюсом и минусом. Чттать и понимать ищенко, что он говорит и написал, зависит от настроения читателя. Это искусство!?

Natalija Osminina На мой взгляд Ищенко хорошо разбирается в менталитете украинцев. И ясно и четко излагает проблему. Только выхода из нее не видит. Или видит то, чего не будет.