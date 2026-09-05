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Хайнц Гитлер: что стало в «Бутырке» с племянником фюрера?

Хайнц Гитлер: что стало в «Бутырке» с племянником фюрера?

Судьба племянников Адольфа Гитлера сложилась по-разному. Один, Уильям Патрик, сбежал в США и публично проклял дядю.

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