Хайнц Гитлер: что стало в «Бутырке» с племянником фюрера?

Судьба племянников Адольфа Гитлера сложилась по-разному. Один, Уильям Патрик, сбежал в США и публично проклял дядю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киев рискует утон...
- НЗ Киев рискует утон...
- Киев рискует утон...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым