Путин пообщается с журналистами после встреч с зарубежными лидерами

Российский лидер Владимир Путин пообщается с представителями средств массовой информации вечером 10 мая после завершения переговоров с лидерами государств, посетившими праздничные мероприятия, которые были приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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