Глава Сербии распустил парламент и назначил досрочные выборы

БЕЛГРАД (ИА Реалист). 9 сентября президент Сербии Александр Вучич в полдень по местному времени выступил с телеобращением к нации, в котором объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 25 октября.
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