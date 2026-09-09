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ИА Реалист

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Глава Сербии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Глава Сербии распустил парламент и назначил досрочные выборы

БЕЛГРАД (ИА Реалист). 9 сентября президент Сербии Александр Вучич в полдень по местному времени выступил с телеобращением к нации, в котором объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 25 октября.

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