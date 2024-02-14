Украина. Отставка Залужного говорит о том, что Зеленский проиграл конфликт

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Зеленский убрал Залужного, так как проиграл в конфликте с Россией, пишет Il Fatto Quotidiano.
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