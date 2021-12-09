Смешные и милые фото животных

Заходя в интернет, мы видим лишь плохие новости о том, что в мире снова что-то случилось. Упадок экономики и злосчастная эпидемия заставляют людей всё больше впадать в уныние, но мы здесь, чтобы поднять настроение и отвлечься от невзгод и рутины.