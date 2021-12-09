Жизнь - театр

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Смешные и милые фото животных

Смешные и милые фото животных

Заходя в интернет, мы видим лишь плохие новости о том, что в мире снова что-то случилось. Упадок экономики и злосчастная эпидемия заставляют людей всё больше впадать в уныние, но мы здесь, чтобы поднять настроение и отвлечься от невзгод и рутины.

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