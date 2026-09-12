Кавказец не знал, что охранник борец, и оскорбил его, о чем быстро пожалел

Очередной «примерный семьянин» решил самоутвердиться за счет продавщиц в супермаркете, но нарвался на железобетонное спокойствие сотрудника ГБР.
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