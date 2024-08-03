Честно говоря, даже неприятно это слушать. Но такие вещи мне говорили всё чаще и чаще. «И США, и Великобритания ведут здесь активную деятельность», — считает 64-летний преподаватель Мухаммаджон Нуриев из Самарканда.
«Скоро начнётся война с Россией». Почему в Средней Азии так в этом уверены?
Комментарии
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АЕ
Анна Егорова
То-то мигранты все оружие скупают!
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3 час.
Леонид Руси
Есть интересный контраргумент против запада... В Англии и Пиндосии сущестуем такая религия как сатанизм. К примеру, в пиндосии 30 легальных церквей Сатаны. Значит эти радикалы, которые на стороне запада, никто иной как слуги Шайтана? Они хотят воевать на стороне Шайтана против Аллаха? Второй железный аргумент... Все страны Латинской Америки ограблены Пиндосией и ненавидят гринго. А почему грёбаные чурбаны думают, что фашисты и сатанисты их полюбят как родных? Третий аргумент... Ислам переводится как покорность. Четвёртый аргумент. По последним научным данным Мухамед и Иса имеют гаплогруппу русских R1a... Дело в том, что Иисус и Мухамед были левитами, а левиты не смешивались с егуди. И когда у них взяли кровь на анализ, то оказалось, что они русские.
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3 час.
Андрей Тимохин
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1 час.
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