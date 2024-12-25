Я как-то пропустил, за что все разом невзлюбили Юлию Витязеву.
О политических беженцах с Украины
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
С таких как Олег Царев, конечно, надо снять подозрения.Надо снять подозрения с подавляющего большинства, кто приехал в РСФСР еще в советское время. Например, мой друг, стопроцентно этнический украинец, после 2014 года стал презирать украинцев даже больше меня: " мои сородичи оказались просто тупыми жестокими скотами"
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13 час.
В С
Время покажет.
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8 час.
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