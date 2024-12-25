О политических беженцах с Украины

АС

Александр Сысоев

С таких как Олег Царев, конечно, надо снять подозрения.Надо снять подозрения с подавляющего большинства, кто приехал в РСФСР еще в советское время. Например, мой друг, стопроцентно этнический украинец, после 2014 года стал презирать украинцев даже больше меня: " мои сородичи оказались просто тупыми жестокими скотами"