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Огненная ловушка. Лучшее видео из зоны СВО

Огненная ловушка. Лучшее видео из зоны СВО

Расчетам ударных беспилотников удалось поразить легкобронированную технику ВСУ в районе Краматорска. Воздушная разведка обнаружила многоцелевой транспортер-тягач МТЛБ, замаскированный в лесополосе.

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