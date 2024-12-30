Что с парковкой в Москве в новогодние праздники 2024-2025: будет платной или нет Евгения КомароваВыясняя, будет ли парковка в Москве на новогодние праздники 2024-2025 платная или нет и в какие дни, важно учитывать тип площадки.
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