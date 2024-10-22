Альпака чихнула на короля Великобритании Карла III во время встречи с общественностью

Во время визита короля Великобритании Карла III в Австралию произошел забавный инцидент. На одной из публичных встреч с местными жителями Карл III мельком увидел альпаку по кличке Хефнер, которую принес один из горожан.
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