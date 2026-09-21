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Депутат бундестага Ротфусс: АдГ будет требовать досрочных парламентских выборов

Депутат бундестага Ротфусс: АдГ будет требовать досрочных парламентских выборов

Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена инициировать в бундестаге вопрос о проведении в стране досрочных парламентских выборов.

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