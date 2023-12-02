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UFC Fight Night 233: Царукян против Дариуша, Тернер против Грина и другие бои

В Остине, штат Техас, в ночь на 3 декабря пройдет турнир UFC Fight Night 233. В главном событии турнира состоится поединок в легком весе между Арманом Царукяном (20-3) и Бенеилом Дариушем (22-5-1).

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