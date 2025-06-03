Курганское УМВД сделало заявление после ареста двух сотрудников полиции

Сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Кургану — замначальника отдела Константина Бурдачева и старший оперуполномоченный Михаила Кузьменко — отстранили от службы.
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