Пушилин сообщил о зачистке жилой застройки в Доброполье

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о зачистке жилой застройки в восточных районах Доброполья, бои ведутся в северной и центральной частях города.
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