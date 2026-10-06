Кинокритик высоко оценил шансы Юры Борисова на "Оскар"

Х/ф "Искусственный интеллект", реж. Лука Гуаданьино, 2026 Шансы российского актера Юры Борисова получить "Оскар" за роль в фильме "Искусственный интеллект" (Artificial) повышают его хорошие отношения с Голливудом и уже сложившийся "оскаровский шлейф".