Кинокритик высоко оценил шансы Юры Борисова на "Оскар"

Х/ф "Искусственный интеллект", реж. Лука Гуаданьино, 2026 Шансы российского актера Юры Борисова получить "Оскар" за роль в фильме "Искусственный интеллект" (Artificial) повышают его хорошие отношения с Голливудом и уже сложившийся "оскаровский шлейф".
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