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Согревающий но лёгкий: готовим курино-овощной супчик с карри без картофеля

Согревающий но лёгкий: готовим курино-овощной супчик с карри без картофеля

Я снова иду к вам приставать с карри. На этот раз буду настаивать, чтобы вы повторяли за мной и добавляли эти специи в зимние супы дабы придать им новые оттенки вкуса.

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