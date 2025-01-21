Согревающий но лёгкий: готовим курино-овощной супчик с карри без картофеля

Я снова иду к вам приставать с карри. На этот раз буду настаивать, чтобы вы повторяли за мной и добавляли эти специи в зимние супы дабы придать им новые оттенки вкуса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Готовьте больше, не промахнётесь. Такой картошки хоть целый противень запеки, умнётся до последней крошки
- Чудо хлеб в рукаве. Спасибо тому, кто до этого додумался! Получается вкуснейший и с хрустящий корочкой
- Не все могут сразу догадаться из чего я готовлю этот замечательный салат. Всего два основных ингредиента, а какая вкуснота!
Свежие комментарии