Джессика Бил, Райан Гослинг, Дженнифер Коннелли, Райан Рейнольдс, Роберт Дауни — младший посетили фестиваль Comic Con

В Калифорнии проходит фестиваль комиксов Comic Con, который посетили звёзды фильмов про супергероев. Среди них: Джессика Бил, Райан Гослинг, Дженнифер Коннелли, Райан Рейнольдс в костюме Дэдпула, Роберт Дауни — младший, Педро Паскаль, Ребекка Фергюсон, Крис Эванс, Дженна Дуан, возлюбленный Джессики Альбы Денни Рамирес, бывший муж Лили Аллен Дэвид Харбор, Ребекка Ромейн из "Людей Икс" и многие другие.
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