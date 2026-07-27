Джессика Бил, Райан Гослинг, Дженнифер Коннелли, Райан Рейнольдс, Роберт Дауни — младший посетили фестиваль Comic Con

В Калифорнии проходит фестиваль комиксов Comic Con, который посетили звёзды фильмов про супергероев. Среди них: Джессика Бил, Райан Гослинг, Дженнифер Коннелли, Райан Рейнольдс в костюме Дэдпула, Роберт Дауни — младший, Педро Паскаль, Ребекка Фергюсон, Крис Эванс, Дженна Дуан, возлюбленный Джессики Альбы Денни Рамирес, бывший муж Лили Аллен Дэвид Харбор, Ребекка Ромейн из "Людей Икс" и многие другие.